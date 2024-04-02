الصين ترفض بشدة القيود الأمريكية المعدلة على تصدير الرقائق

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أعربت الصين عن رفضها الشديد أحدث القواعد الأمريكية المعدلة في شأن تصدير أشباه الموصلات، قائلة إنها ستؤدي إلى تعطيل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن وزارة التجارة الصينية قولها، إن أحدث تعديل لضوابط تصدير أشباه الموصلات جاء بعد أقل من ستة أشهر من تقديم الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر من سنة 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات العالمية، ومن ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ولكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وقامت بمراجعة القواعد بشكل تعسفي لتشديد إجراءات الرقابة، ووضع المزيد من العراقيل أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية.

وأوضحت أن قطاع أشباه الموصلات أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات.

وقالت الوزارة: إن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية لأشباه الموصلات وسلسلة التوريد.

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