البنوك اليونانية تدفع أرباحاً لحاملي الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008

المصدر: أثينا - د.ب.أ

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من المقرر أن يسمح البنك المركزي الأوروبي للبنوك اليونانية بدفع أرباح لحاملي الأسهم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وذلك في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عملية إعادة هيكلة مؤلمة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن أشخاص على صلة بالأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن القرار ليس نهائياً، القول إن أرباح حاملي الأسهم هذا العام مازالت أقل مما طلبته البنوك.

ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق على الأمر.

وكانت آخر مرة يدفع فيها بنك يوناني أرباح لحاملي الأسهم في العام 2008، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، وقبل بدء أزمة الديون في 2010.

ومن المتوقع أن يسمح البنك المركزي الأوروبي، بدفع الأرباح عقب أن قلصت البنوك اليونانية من القروض المعدومة وعززت من قوتها المالية، في الوقت الذي يعود فيه الاقتصاد اليوناني لوضعه الطبيعي تدريجياً.

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