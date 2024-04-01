نشاط المصانع في الصين يسجّل نمواً للمرة الأولى منذ 6 أشهر

المصدر: بكين - أ.ف.ب

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سجّل النشاط الشهري للمصانع في الصين نمواً للمرة الأولى منذ 6 أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية، أمس، في إشارة إيجابية لصنّاع السياسات الذين يسعون إلى إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيس لإنتاج المصانع، 50.8 في مارس، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، بعدما كان 49.1 في فبراير.

ويظهر رقم مؤشر مديري مشتريات أعلى من 50، توسعاً في النشاط، في حين يشير رقم أقل من تلك العتبة إلى انكماش.

وسُجّل التوسع الأخير في مؤشر مديري المشتريات الشهري في الصين في سبتمبر، ويعد هذا النمو علامة مشجعة لبكين التي تواجه صعوبة في إعادة تحفيز الانتعاش الاقتصادي منذ رفع التدابير الصارمة التي فرضتها لمواجهة كوفيد-19 في أواخر العام 2022.

في غضون ذلك، يتسبب تباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي في إضعاف الطلب على المنتجات الصينية في الخارج.

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