18.7 مليون جنيه إسترليني الأجر المقترح لرئيس «آسترازينيكا»

المصدر: لندن - وكالات

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وصف اثنان من مستشاري المساهمين المؤثرين في شركة آسترازينيكا البريطانية السويدية متعددة الجنسيات، خطة الشركة لدفع مبلغ يصل إلى 18.7 مليون جنيه إسترليني، للرئيس التنفيذي باسكال سوريوت، بأنها مفرطة، وقالا إن أجره كان بالفعل تنافسياً، مقارنة بأقرانه الدوليين.

وقدمت شركة الأدوية خلال فبراير الماضي، مقترح الأجر الخاص بالرئيس التنفيذي، الذي سيحتاج إلى تحقيق سلسلة من الأهداف، بما في ذلك الموافقات على الأدوية الجديدة، والأرباح لكل سهم وإجمالي المبيعات، للحصول على الحد الأقصى للمبلغ لأدائه هذا العام، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ومنذ توليه منصبه في العام 2012، قام باسكال سوريوت، بتحويل آسترازينيكا، إلى ثاني أكبر شركة على مؤشر فوتسي 100 خلف شركة شل.

وحصل الرجل البالغ من العمر 64 عاماً على 16.9 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، بعد أن حقق معظم الأهداف طويلة المدى، ما يجعله واحداً من أفضل الرؤساء التنفيذيين أجراً على مؤشر الأسهم القيادية. وعندما أوضحت سبب رفع تعويضاته المحتملة في تقريرها السنوي، قالت آسترازينيكا، إن الزيادة كانت جوهرية إذا تم النظر إليها في سياق المملكة المتحدة، ولكن التغييرات ضرورية لزيادة القدرة التنافسية، مقابل نظيراتها الأمريكية والأوروبية.

واعترضت شركتا Glass Lewis وISS، اللتان تقدمان توصيات للمساهمين حول كيفية التصويت في الاجتماعات السنوية، وفي مسائل حوكمة الشركات، على هذا الادعاء، وحثتا المستثمرين على التصويت ضد الخطة في الاجتماع العام السنوي لشركة آسترازينيكا في 11 أبريل، وفق تقرير نشرته صحيفة فايينشال تايمز البريطانية.

وبينما اعترفت شركة ISS بأن شركة آسترازينيكا تتمتع بانتشار عالمي، وهي تعمل في قطاع عالي الأجر، مع وجود رئيس تنفيذي يحظى باحترام كبير على رأسها، إلا أنها قالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حجم الزيادة. وأضافت في تقرير، أن مكافآت سوريوت كانت بالفعل تنافسية مع أقرانها الأوروبيين.

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