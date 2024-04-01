الصين تتفوق على أمريكا والعالم في عدد المليارديرات

المصدر: غرافيك: محمد أبوعبيدة

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تفوقت الصين على أمريكا ولو بفارق ضئيل في احتضان أكبر عدد من المليارديرات، حيث يعيش في الصين نحو 814 مليارديراً، مقابل نحو ملياردير في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوسع الفارق مع الهند التي يعيش على أرضها نحو 271 مليارديراً.

أعلى 10 دول فيها أكبر عدد من المليارديرات:

الصين: 814

الولايات المتحدة: 800

الهند: 271

المملكة المتحدة: 146

ألمانيا: 140

سويسرا: 106

روسيا: 76

إيطاليا: 69

فرنسا: 68

البرازيل: 64

المصدر: معهد هورون للبحوث

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