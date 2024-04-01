الصين تتفوق على أمريكا والعالم في عدد المليارديرات
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تفوقت الصين على أمريكا ولو بفارق ضئيل في احتضان أكبر عدد من المليارديرات، حيث يعيش في الصين نحو 814 مليارديراً، مقابل نحو ملياردير في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوسع الفارق مع الهند التي يعيش على أرضها نحو 271 مليارديراً.
أعلى 10 دول فيها أكبر عدد من المليارديرات:
الصين: 814
الولايات المتحدة: 800
الهند: 271
المملكة المتحدة: 146
ألمانيا: 140
سويسرا: 106
روسيا: 76
إيطاليا: 69
فرنسا: 68
البرازيل: 64
المصدر: معهد هورون للبحوث