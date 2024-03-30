3.3 تريليونات يوان حجم التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات في فبراير

المصدر: د ب ا

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كشفت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن إجمالي حجم التجارة الدولية للبلاد في السلع والخدمات 32ر3 تريليونات يوان في شهر فبراير 2024.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الهيئة أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت قيمة الصادرات والواردات للتجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 5ر232 مليار دولار أمريكي، و3ر222 مليار دولار أمريكي على الترتيب، ما أدى الى فائض قدره 2ر10 مليارات دولار أمريكي.

ومن هذا الإجمالي، بلغت قيمة صادرات السلع 46ر1 تريليون يوان، وسجلت الواردات 26ر1 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض بقيمة 7لر197 مليار يوان.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات الخدمات 7ر194 مليار يوان، في حين وصلت واردات الخدمات إلى 320 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قيمته 4ر125 مليار يوان.

وكانت السياحة المساهم الأكبر في تجارة الخدمات، بواقع 5ر142 مليار يوان.

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