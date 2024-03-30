أقوى بداية عام للأسهم العالمية منذ 2019

المصدر: عواصم - وكالات

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سجلت أسواق الأسهم حول العالم أقوى صعود في بداية عام في 5 سنوات، بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، وآمال بتحقيق الاقتصاد الأمريكي الهبوط الناعم.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 7.7% هذا العام، وهي الوتيرة الأكبر منذ 2019، بدعم من مؤشر الأسهم الأمريكية «ستاندرد آند بورز 500» الذي أغلق عند مستويات قياسية مرتفعة في 22 جلسة في الربع الأول.

كما دفعت طفرة الذكاء الاصطناعي مكاسب أسواق الأسهم، إذ أضافت صانعة الرقائق «إنفيديا» أكثر من تريليون دولار لقيمتها السوقية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يعادل نحو 20 % من إجمالي المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم العالمية خلال تلك الفترة.

وتفوق أداء الأسهم على السندات بأكبر فارق عن أي ربع سنوي منذ عام 2020، رغم تراجع توقعات المتداولين بتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سريعاً نحو خفض الفائدة.

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