ارتفاع أرباح هواوي إثر تفوقها في المنافسة مع أبل وعلي بابا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية العملاقة على النمو القوي لأرباحها الفصلية، بفضل انتعاش أعمالها في المنافسة مع هاتف "آيفون" من إنتاج شركة أبل، وصعود القطاع السحابي لديها أمام شركة "علي بابا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وسجلت شركة الشبكات والإلكترونيات الصينية الرائدة صافي أرباح بلغ نحو 9ر13 مليار يوان (9ر1 مليار دولار) في الربع حتى نهاية ديسمبر، بناء على حسابات بلومبرغ لبياناتها المالية.

وتؤكد النتائج تقدم هواوي، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات وقيودا على التصدير منذ سنوات، في مواصلة طريقها وسط التحديات.

ونما قطاع الإلكترونيات بالشركة بنسبة 3ر17 % في 2023 لتصل المبيعات إلى 5ر251 مليار يوان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز