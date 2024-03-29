179 مليار دولار أمريكي حجم سوق المعدات الطبية في الصين

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات رسمية في الصين أن إجمالي حجم سوق المعدات الطبية بالبلاد بلغ 27ر1 تريليون يوان (179 مليار دولار أمريكي)، من حيث القيمة السوقية.

وتم الإعلان عن الرقم من قبل الجمعية الصينية للمعدات الطبية خلال المؤتمر الصيني للمعدات الطبية 2024، والذي افتتح اليوم الجمعة في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين، بسحب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت الجمعية إن هذا الرقم يشكل زيادة بواقع 4ر10% مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الصين لا تزال ثاني أكبر سوق منفردة للمعدات الطبية في العالم.

وأشارت الجمعية إلى أن عام 2023 شهد تسجيل 138 ألف طلب براءة اختراع للمعدات الطبية في الصين، بواقع 67% من جميع طلبات براءة الاختراع المعنية بالمعدات الطبية في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز