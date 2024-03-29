بيانات رسمية: الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود

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أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان، قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وكشف مكتب الإحصاء الوطني أن الركود الذي ضرب المملكة المتحدة في النصف الثاني من عام 2023 لم يكن بالشدة المتوقعة نفسها. وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع، دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وذكرت وكالة «ايه بي ميديا» البريطانية أن الاقتصاد انكمش خلال ربعين على التوالي، مما يعني دخوله في دائرة الركود، ولكن إجمالي نسبة الانكماش خلال ستة أشهر انخفض من 0.5 % إلى 0.4%.

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير مقارنة مع ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وشهدت بريطانيا تباطؤاً في التعافي من آثار جائحة كوفيد 19، ونما اقتصادها واحداً بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الجائحة.

وقالت ليز ماكوين مديرة قسم الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاء «الإحصاءات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي تظهر تسجيل نمو ربعي دون حساب المتغيرات خلال عام 2023، حيث تم تسجيل نمو محدود خلال الربع الأول وانكماش ضئيل خلال النصف الثاني من العام».

وأضافت: «الأرقام الجديدة بشأن الأسر أظهرت أن المدخرات ما زالت مرتفعة، في ظل زيادة الدخل خلال الربع الأخير من العام».

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