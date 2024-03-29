أسعار الذهب تحوم حول 2200 دولار في انتظار بيانات التضخم

المصدر: نيويورك - رويترز

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استقرت أسعار الذهب، أمس، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2195.59 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2195.10 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف: «أشار الاحتياطي الاتحادي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة وهناك مخاوف من مخاطر جيوسياسية لا تزال تؤثر على الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب». وأضاف: «يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولاراً للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار».

وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لحساب توقيت خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.68 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.75 دولاراً وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 997.41 دولاراً.

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