شبيهة «إنستغرام» الصينية تحقق أول أرباحها

المصدر: إليانور أولكوت - ريان ماكمورو

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أدى ازدياد شعبية منصة التواصل الاجتماعي الصينية المثيرة للضجة «شياو هونغشو»، الشبيهة بموقع «إنستغرام»، إلى تحقيق أول أرباحها، بعد أن جلبت إيرادات من الإعلانات وأعمال تجارة إلكترونية ناشئة.

وحقق تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له، صافي أرباح بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي من إجمالي إيرادات بقيمة 3.7 مليارات دولار، وفقاً لأربعة أشخاص اطلعوا على الأرقام التي لم يتم الإفصاح عنها. وكانت المنصة حققت خسائر بقيمة 200 مليون دولار من إيرادات بلغت نحو ملياري دولار في 2022.

وكانت شركة التواصل الاجتماعي الناشئة وسريعة النمو تم تقييمها بـ20 مليار دولار في آخر جولة تمويل عام 2021، واعتبرت مؤخراً قصة نجاح نادرة، في قطاع تضرر من انخفاض التقييمات وانسحاب استثمارات المستثمرين الأجانب.

وتتمتع منصة «شياو هونغشو»، التي تترجَم إلى «الكتاب الأحمر الصغير»، بداعمين كبار، بينهم «علي بابا» و«تنسنت» و«جي جي في كابيتال» وشركة رأس المال المغامر هونغشان التي انفصلت في وقت مبكر عن «سيكويا تشاينا». وتتمتع المنصة بشعبية في أوساط الشابات الصينيات اللاتي يتوافدن على المنصة، سعياً وراء محتوى السفر والجمال ونصائح أسلوب الحياة.

وعملت المنصة على زيادة قاعدة المستخدمين الذكور أيضاً، فركزت على الترويج للمحتوى عن السيارات والخيال العلمي و«الميمز». وتولد الخدمة الجزء الأكبر من إيراداتها من الإعلانات، لكنها تعزز أيضاً بصمتها في عالم التجارة الإلكترونية التي يستخدمها المؤثرون لبيع المنتجات من خلال عروض البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة.

ورغم قوة أرقام «شياو هونغشو»، إلا أن مستثمر فضل ألا يُذكَر اسمه أفاد بأن الاتجاه المستقبلي للمنصة يظل غير أكيد، مع عدم وجود مسار واضح فيما يتعلق بالطرح العام الأولي. وقال «لدي نظرة إيجابية إزاء الشركة، لكن عدم وجود مخرج واضح من خلال طرح عام أولي هو مشكلة كبيرة».

استأنفت بكين الموافقة على قيام شركات التكنولوجيا بطرح أسهمها في الولايات المتحدة العام الماضي بعد توقف دام 18 شهراً بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني، أثارتها عملية الطرح العام الأولي لشركة خدمات الركوب ديدي شوكينغ في بورصة نيويورك عام 2021. وحذر خبراء من أن طرح شركات تواصل اجتماعي كبيرة مثل بايت دانس وشياو هونغشو في البورصة يعد أكثر تعقيداً، بالنظر إلى تربعها على ثروة تتألف من بيانات المستهلكين.

ووصلت شياو هونغشو إلى 312 مليون مستخدم نشط شهرياً في 2023، بزيادة قدرها 20 % مقارنة بالعام السابق، حسب البيانات التي شاركتها مع المستثمرين، ما يجعلها منصة التواصل الاجتماعي الأسرع نمواً في الصين العام الماضي، استناداً إلى حسابات «فاينانشال تايمز».

وقال لي شينج دونج، رئيس مركز هايتون للأبحاث التكنولوجية، إن قوة البيانات المالية أظهرت أن «العلامات التجارية زادت إنفاقها على تسويق منتجاتها على شياو هونغشو، لأن تأثير الإعلانات عليها أكبر من منصات أخرى».

وتشكل «شياو هونغشو» فرصة مهمة على نحو متزايد للعلامات التجارية التي تستهدف الشابات ذوات القوة الشرائية. واطلعت «فاينانشال تايمز» على عرض تقديمي للشركة، أفاد بأن 70 % من مستخدمي التطبيق من الإناث، يقل عمر 50 % منهن عن 30 عاماً.

وتتمتع «شياو هونغشو» بسمعة راقية مقارنة بمنافسيها الأساسيين مثل «دوين» المملوكة لشركة «بايت دانس» و«كوايشو». رغم ذلك، فقد واجهت المنصة صعوبة في تسويق خدماتها لأن المستخدمين يحصلون على نصائح بشأن المنتجات عن طريق «شياو هونغشو»، ثم يتجهون إلى منصات «تاو باو» التابعة لـ«علي بابا» و«تي مول» للتجارة الإلكترونية لإجراء عمليات الشراء.

على أي حال، قالت أوليفيا بلوتنيك مؤسسة شركة «واي سوشيال» للاستشارات ومقرها شنغهاي، إن هذه المنصة عثرت على مكان خاص بها من خلال «البث الحي البطيء»، الذي يروج فيه المؤثرون للمنتجات بطريقة «هادئة وبطيئة» مستغلين صيحة «الرفاهية الهادئة».

وتابعت أن المنصة ميزت نفسها عن «تاو باو»، التي يروج فيها المؤثرون للبضائع على نحو «فوضوي» في جلسات بث سريعة للغاية، الأمر الذي عادة ما ينطوي على خصومات بالغة لإغراء المتسوقين.

وحسب العرض التقديمي، فقد نمت القيمة الإجمالية للبضائع على «شياو هونغشو»، أي القيمة الإجمالية للسلع المباعة على المنصة، من خلال البث الحي، الذي تم إطلاقه مع بدء تفشي الجائحة، بنحو خمس مرات خلال مهرجان تسوق «يوم العُزّاب» في نوفمبر الفائت، وهو المكافئ لمهرجان تسوق «الجمعة السوداء» في الولايات المتحدة.

أضافت بلوتنيك: «يعد شياو هونغشو مكاناً أفضل لكي تبني الشركات هوياتها وعلاقاتها بالمستهلكين مقارنة بتاو باو، حيث يضغط على المستهلكين لتحقيق المبيعات».

لكن تجدر الإشارة إلى أن قاعدة مستخدمي «شياو هونغشو» أصغر مقارنة بكل من «دوين» و«كوايشو»، اللذين يتمتعان بقاعدة مستخدمين نشطين شهرية تبلغ قرابة 750 مليوناً و700 مليون على الترتيب. ومع ذلك، لفت لي شينج إلى تركّز مستخدمي منصة «شياو هونغشو» ويبلغ عددهم 312 مليون شخص، في مدن ثرية، ما يجعل منها منصة تسويق فعالة في استهداف المستهلكين كثيفي الإنفاق. من جهتها، لم تستجب «شياو هونغشو» لطلبات التعليق.

وذكر لي من «هايتون» أن طريق «شياو هونغشو» نحو تحقيق الربح بدأ عند تخلي الصين عن قيود صفر-كوفيد، الأمر الذي تسبب في تعزيز التجار لإنفاقهم على التسويق. وأسهب: «شياو هونغشو فريدة من نوعها في أنها ليست منصة مدفوعة بالأسعار المنخفضة»، مضيفاً: «ومن ثَم، فهي لا تقلل من قيمة العلامة التجارية».

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