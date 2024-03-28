11 % من البالغين في ألمانيا ضحايا سرقة الهوية

المصدر: (برلين - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع 11 % من البالغين في ألمانيا ضحية لسرقة الهوية عبر الإنترنت، بحسب استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مبادرة «التصرف بأمان».

وأظهر الاستطلاع، أن 19 % من الألمان، من بين الذين لم يتعرضوا حتى الآن لسرقة الهوية، يعرفون شخصاً واحداً أو أكثر أصبحوا ضحايا. وبحسب الاستطلاع، فإن 5 % من الألمان كانوا أنفسهم ضحايا ويعرفون ضحايا آخرين. شمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت 2058 شخصاً فوق 18 عاماً في مطلع مارس.

وأوضحت المبادرة أن سرقة الهوية هي عملية احتيال وضيعة للغاية، حيث يستخدم المجرمون بيانات مثل الاسم أو تاريخ الميلاد أو العنوان أو بطاقة الائتمان أو أرقام الحسابات البنكية الخاصة بضحاياهم في إنشاء حسابات مستخدمين لدى خدمات عبر الإنترنت أو إجراء عمليات شراء على نفقة الضحايا أو إبرام عقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز