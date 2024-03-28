قرصنة 63 مليون دولار من العملات المشفّرة

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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تعرض قطاع العملات المشفرة لواحدة من أكبر الحوادث الأمنية هذا العام بعدما سرق أحد القراصنة ما قيمته 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية بلوك تشين.

أكدت اللعبة، المعروفة بـ«منشابلز»، الحادث في منشور على منصة «إكس»، قائلة إنها ستحاول وقف المعاملات. وأشارت الشركة المتخصصة في بلوك تشين «بيكشيلد» إلى أن هذا القرصان سرق 17,400 من رموز إيثريوم، التي تقدر قيمتها بنحو 63 مليون دولار وفقاً للأسعار الحالية. وقد دعمت البيانات العامة المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة هذه التقديرات.

يحاول اللاعبون في «منشابلز» كسب مكافآت عبر الاعتناء بالمخلوقات الرقمية جاحظة العينين أو الزراعة. وأوضحت اللعبة في بداية هذا الأسبوع أن قيمة الرموز المشفرة الموجودة في البروتوكول تجاوزت 80 مليون دولار.

أثار الحادث الأمني موجة تكهنات لا أساس لها بأن مطوراً متمرداً أو حتى قراصنة من كوريا الشمالية كانوا مسؤولين عن حادث القرصنة. وصل عدد عمليات اختراق منصات العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية إلى مستوى قياسي خلال 2023، رغم أن المبلغ الفعلي للأموال المسروقة، الذي يزيد قليلاً على مليار دولار، انخفض بنسبة 40 % تقريباً، وذلك استناداً إلى بيانات شركة تحليلات البلوك تشين «تشيناليسيس».

سرقت مجموعة «لازاروس»، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية، نحو 600 مليون دولار من تقنية البلوك تشين الداعمة للعبة «أكسي إنفينيتي»، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر الألعاب شعبية بهذا القطاع. تكبدت صناعة الأصول الرقمية خسائر تقدر بنحو 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب استغلال الثغرات الأمنية، بانخفاض يقدر بنحو 50 % عن 2022، وفقاً لـ«إيمينفي»، وهي منصة تقدم مكافآت للباحثين الذين يكتشفون ثغرات أمنية في برمجيات العملات المشفرة.

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