الذهب يستقر ملامساً 2180 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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استقرت أسعار الذهب، أمس، وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق، في وقت ارتفع فيه الدولار، وفي ظل ترقب المستثمرين الحذرين لمزيد من الدلائل على مسار السياسة النقدية الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2179.33 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات. ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يذكر وظلت عند 2178.50 دولاراً للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، ما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً، ومشتريات البنوك المركزية من السبائك وسط التوتر الجيوسياسي.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، «من الصعب بناء حالة هبوطية مفرطة لأسعار الذهب في ظل الخلفية الجيوسياسية الحالية والتيسير النقدي المحتمل».

وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير بين نطاق 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة الأسبوع الماضي، واحتفظ بتوقعاته بإجراء ثلاثة تخفيضات بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.44 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 905.05 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 988.81 دولاراً.

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