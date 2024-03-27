الأسواق اليابانية تصعد وسط ضعف الين.. والطلب على أسهم ذات توزيعات مرتفعة

المصدر: طوكيو - (رويترز)

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.9 بالمئة إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 بالمئة إلى 2799.28 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق لدى معهد توكاي طوكيو للبحوث، «ضعُف الين بعد أن تحدث مسؤول في بنك اليابان».

وقال ناوكي تامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان، الأربعاء، إن البنك المركزي ينبغي أن يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو التخلي عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

وتداول الين عند أدنى مستوى منذ منتصف التسعينيات 1990، ما دفع وزير المالية الياباني إلى إصدار أقوى تحذير.

وقال الوزير شونيتشي سوزوكي إن السلطات قد تتخذ «خطوات حاسمة»، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي في السوق لوقف تراجع العملة.

ويصب انخفاض الين في مصلحة المصدِّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان.

كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.23 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. كما صعد سهم دايكن لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 بالمئة.

ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.5 بالمئة و0.35 بالمئة على الترتيب.

وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 بالمئة بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً في عام 2023.

وقفز سهم سوميتومو للعقارات والتطوير 5.24 بالمئة مسجلاً أفضل أداء على المؤشر نيكاي، يليه سهم طوكيو تاتمونو بزيادة 4.8 بالمئة.

وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.

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