أسهم منصة ترامب تقفز 40 % في أول تداول بها بعد الاندماج

المصدر: نيويورك - (أ ف ب)

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سجّلت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا الثلاثاء ارتفاعاً بأكثر من 40 بالمئة في أول تداول بها بتسميتها الجديدة «دي جاي تي» في بورصة نيويورك بعد اندماجها، ما يعزز مكاسب الرئيس السابق الذي يواجه متاعب قضائية.

وغداة إتمام اندماجها مع شركة «ديجيتال وورلد أكويزيشن»، ارتفع سهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 36.3 بالمئة إلى 68.09 دولاراً بعدما وصل إلى 79 دولاراً خلال التداولات.

وسهم ما بعد الاندماج يتم تداوله تحت تسمية «دي جاي تي»، وهي الأحرف الأولى من اسم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، وكان قد بلغ ذروة في وقت سابق الثلاثاء بارتفاعه بنحو 60 بالمئة وتم تعليق التداول به مرحلياً بسبب تقلبه.

وجاء في تعليق لترامب نشره على منصة تروث سوشال، «أحب تروث سوشال، أحب الحقيقة!»، في إشارة إلى المنصة المملوكة لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

وكان ترامب أطلق منصة تروث سوشال بعدما حُظرت حساباته في منصات رئيسية في أعقاب اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

ويملك ترامب نحو 80 مليون سهم في المجموعة بقيمة تتخطى خمسة مليارات دولار وفق الأسعار الحالية.

ويأتي تداول الأسهم بالتسمية الجديدة في توقيت يسعى فيه ترامب لإيداع سند كفالة محكمة نيويورك التي دانته واثنين من أبنائه وشركتهم العائلية بالكذب لسنوات بشأن القيمة الفعلية لأصوله.

والاثنين، خفّضت محكمة استئناف قيمة سند الكفالة من 454 مليون دولار إلى 175 مليوناً ومنحته عشرة أيام إضافية لإنجاز الإيداع.

وكانت القيمة الأساسية للسند قبل خفضها قد أثارت احتمال وضع السلطات في نيويورك يدها على أصول يملكها ترامب لضمان قيمة السند.

والاثنين قال ترامب إنه سيودع الـ175 مليون دولار «في غضون عشرة أيام».

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