أسعار مستقرة للنفط مع خفض إمدادات روسيا وتراجع الدولار

المصدر: سنغافورة - (رويترز)

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، أمس، بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية وسط تباين توقعات المستثمرين عقب خفض إمدادات روسيا نتيجة للهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية في الآونة الأخيرة، لكن تراجعاً طفيفاً للدولار قدم بعض الدعم.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو سبعة سنتات إلى 86.82 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 82.01 دولاراً.

وصعد خام برنت 1.5 بالمئة في جلسة أمس الاثنين كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة بعد أن طلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهو تسعة ملايين برميل يومياً. وفي أواخر فبراير ، كانت روسيا تنتج نحو 9.5 ملايين برميل يومياً.

وتواجه روسيا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم وواحدة من أكبر مصدري المنتجات النفطية، هجمات أوكرانية على مصافيها قال محللو جولدمان ساكس إنها تقلص الطاقة الإنتاجية بنحو 900 ألف برميل يومياً ربما لأسابيع وفي بعض الحالات بشكل دائم.

وبعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية يوم السبت، أغلقت شركة النفط الروسية روسنفت وحدة لإنتاج النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يومياً في مصفاة كويبيشيف التابعة لها في مدينة سامارا.

وتلقت أسعار النفط دعماً من انخفاض الدولار قليلاً من الجلسة الماضية بينما لم تتضح بعد عواقب الهجمات الأوكرانية والتخفيضات الروسية.

وعادة ما يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة شراء النفط بالعملات الأخرى، وهو ما قد يعزز الطلب الإجمالي.

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