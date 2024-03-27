تراجع طفيف لأسواق أوروبا.. واستقرار اليابانية بدعم مكاسب أسهم الرقائق

المصدر: عواصم - (رويترز)

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شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً أمس، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التعدين ومع تقييم المتعاملين لرسائل متباينة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي ألقت بظلالها على توقعات تيسير السياسة النقدية.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

والمؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسبه الفصلية الثانية، مرتفعاً 6.3 بالمئة حتى الآن، مستفيداً من التحولات الحذرة الأخيرة في السياسة النقدية العالمية.

وتركت تعليقات مسؤولي المركزي الأمريكي شكوكاً حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة. وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، في حين حثت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي ليزا كوك على توخي الحذر، وكرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك تصريحات أدلى بها يوم الجمعة قلص فيها توقعاته إلى خفض لمرة واحدة.

وقادت شركات التعدين الانخفاض في القطاعات بتراجعه واحداً بالمئة.

وهوى سهم أتوس نحو ثمانية بالمئة بعد أن قالت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية إنها تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها الثقيلة بحلول يوليو بعد خسارة سنوية قياسية.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين الألمان من المتوقع أن تظل على طريق التعافي البطيء في أبريل إذ يشعر عدد أقل من الأسر بالحاجة إلى الادخار رغم أن حالة من عدم اليقين بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا تلوح في الأفق.

واستقر المؤشر داكس 40 الألماني عند 18263.03 نقطة.

اليابان

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، أمس، إذ عوض تأثير مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات أسهم قيادية مثل فاست ريتيلنج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو ونيسان موتور.

وكانت أكبر ثلاثة أسهم داعمة لنيكاي في قطاع أشباه الموصلات، وتصدرتها طوكيو إلكترون العملاقة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق إذ اقتفت أثر نظيرتها الأمريكية إنفيديا التي حققت ارتفاعاً قياسياً.

لكن سهم نيسان تراجع بنحو أربعة بالمئة بعد تحديث الشركة لخطة العمل في المدى المتوسط مما خيب آمال المستثمرين.

ونزل سهم فاست ريتيلنج 1.63 بالمئة ليواصل تراجعه بعد ارتفاع قياسي يوم الجمعة.

وأنهى نيكاي التعاملات منخفضاً 0.04 بالمئة إلى 40398.03 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.11 بالمئة.

ونزل نيكاي الاثنين 1.16 بالمئة بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم الجمعة. وسجل المؤشر ارتفاعاً بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام.

وصعد سهم طوكيو إلكترون 0.54 بالمئة وكان أعلى الأسهم ربحاً على المؤشر نيكاي. وارتفع سهم شين-إيتسو كيميكال المنتجة للسليكون 1.45 بالمئة، وزاد سهم سكرين هولدنجز بأكثر من أربعة بالمئة.

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