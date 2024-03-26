السكك الحديدية الألمانية تلبي طلب النقابة بأسبوع عمل 35 ساعة

المصدر: برلين - وكالات

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في تسوية نزاع الأجور بين شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) ونقابة سائقي القطارات (جي دي إل)، قدمت الشركة تنازلات كبيرة ووافقت على أن يكون عدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة.

وأعلنت الشركة أنه من المخطط تطبيق نظام الـ35 ساعة في الأسبوع بحلول عام 2029، لكن بعض خطوات خفض ساعات العمل لن تتم تلقائياً.

ونفذت النقابة ستة إضرابات منذ نوفمبر ما تسبّب في تعطيل حركة عدد كبير من الركاب.

وواجهت ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا إضرابات وتحركات نقابية طوال أشهر، يتواجه فيها عمال مع إدارات في قطاعات متعدّدة بشأن شروط العمل في خضم ارتفاع التضخم وضعف النشاط التجاري.

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