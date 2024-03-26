أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 438 ألفاً و160 جندياً

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 438 ألفا و160 جنديا، بينهم 770 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6893 دبابة، منها 6 دبابات أمس الاثنين، و13207 مركبات قتالية مدرعة و10904 نظام مدفعية و1019 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و727 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8553 طائرة مسيرة، و2014 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14498 من المركبات وخزانات الوقود، و1789 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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