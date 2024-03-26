أمازون تعلن رصد أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة خلال العام الماضي

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون رصد وحذف أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة على منصتها في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي.

وقال دارميش ميتا نائب رئيس أمازون إنه منذ بدء وحدة مكافحة جريمة التقليد لديها فحص المنتجات المعروضة على منصاتها "لاحقت أكثر من 21 ألف طرف سيء من خلال التقاضي أو الإحالة الجنائية إلى سلطات إنفاذ القانون".

يذكر أن إجراءات مكافحة قرصنة المنتجات تتعلق بالبنود التي يتم عرضها خلال الدورة اللوجيستية لأكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم بالإضافة إلى الحالات التي تمكنت فيها أمازون من تقديم معلومات بشأن مستودعات الشركات التي تقلد المنتجات إلى الشركات والسلطات المعنية.

يذكر أن أمازون تبيع السلع لحساب نفسها، بالإضافة إلى السماح لمتاجر التجزئة الأخرى بعرض سلعها على منصتها، وغالبا ما يحاول المزورون استخدام هذه المنصة كقناة لترويج المنتجات المقلدة.

وقالت أمازون إن إجراءاتها ساهمت في ردع المزيفين عن محاولة إنشاء حسابات جديدة لبيع المنتجات المقلدة على منصتها.

وفي العام الماضي أوقفت الشركة الأمريكية العملاقة أكثر من 700 ألف مزور لإنشاء حسابات جديدة لبيع منتجات مقلدة، وأوقفتهم قبل أن يتمكنوا من عرض منتج واحد للبيع، بحسب ميهتا، مقابل 6 ملايين مزيف في 2020.

وفي أوروبا نجحت أمازون بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو في إقامة دعوى مدنية ناجحة أمام محكمة العلامات التجارية للاتحاد الأوروبي بمدينة أليكانتي الإسبانية لمنع بيع قطع غيار سيارات بي.إم.دبليو مقلدة.

وأصدرت المحكمة الأوروبية حكما بأن 4 مقيمين إسبان حاولوا بيع قطع غيار وكماليات مقلدة لسيارات بي.إم.دبليو عبر منصة أمازون وطالبت المزيفين بتدمير هذه السلع ودفع تعويض للمدعين.

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