تراجع وول ستريت.. و«بوينغ» يحد من خسائر «داو جونز»

المصدر: عواصم - رويترز

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، في أسبوع عمل قصير، نتيجة العطلات وبالتزامن مع ترقب المستثمرين لتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم.

وصعد سهم بوينغ بعد أن قالت شركة صناعة الطائرات، إن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 65.36 نقطة بما يعادل 0.17% إلى 39410.54 نقاط.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 14.66 نقطة أو 0.28 % إلى 5219.52 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 93.52 نقطة أو 0.57 % إلى 16335.30 نقطة.

واستقرت أسهم أوروبا في بداية أسبوع عمل قصير، نتيجة العطلات مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 %، أمس، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي. وحدت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.

ورفع جولدمان ساكس، توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري من 510 إلى 540 نقطة، مشيراً إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية.

وتمثل التوقعات المعدلة، ارتفاعاً بنحو 6.0 % عن إغلاق الجمعة عند 509.64.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات كبيرة، تراجع سهم دايركت لاين 12.3% بعد أن قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تنوي تقديم عرض آخر لشركة التأمين على المنازل والسيارات البريطانية بعد أن رفضت عرضين سابقين.

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.بي 12.4% بعد أن قالت إنها ستعيد شراء الديون بخصم 60 %، مقارنة بالقيمة الأصلية للديون، في محاولة لتهدئة المستثمرين في وقت تسعى فيه الشركة للتعامل مع ديون متراكمة بمليارات الدولارات.

اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام. وأغلق نيكاي منخفضاً 1.61% عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهماً من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهماً فقط. وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة، وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26% إلى 2777.64 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6%، وخسر سهم فاست ريتيلنج المالكة لشركة يونيكلو 0.6%، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6%. ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضاً أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة. وتراجع سهم مجموعة سوني نحو 3%، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1%.

وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2% و2.1% على الترتيب.

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