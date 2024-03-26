المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في المصارف

المصدر: بكين - د ب أ

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استهل بنك الشعب (المركزي) الصيني أسبوع التداول الجديد، أمس، بضخ 50 مليار يوان (7.04 مليارات دولار) في النظام المصرفي، عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة. يذكر أن إعادة الشراء العكسية «الريبو العكسي»، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً. وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعاً محدوداً أمام الدولار. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

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