تدخل «المركزي الياباني» يحد من ارتفاع الدولار

المصدر: سنغافورة - رويترز

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صعد الدولار، أمس، وظل الين مستقراً قرب أدنى مستوى له في عقود، رغم أن مخاطر تدخل السلطات اليابانية في سعر الصرف حدت من ارتفاع العملة الأمريكية. وارتفع الين قليلاً وبلغ 151.24 للدولار في أحدث التعاملات، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.86 الأسبوع الماضي، وبالقرب من أدنى مستوى في 32 عاماً عند نحو 152 للدولار الذي سجله في 2022.

وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، أمس، إن الضعف الحالي للين لا يعكس أداء الاقتصاد الحقيقي، معززاً ما تبناه مسؤولون بالبلاد في الأيام القليلة الماضية من تحذيرات حول انخفاض العملة. وجاءت هذه التحركات في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة خلال الشهر الجاري.

ويرجح متداولون، أن أسعار الفائدة في اليابان ستظل في مستويات منخفضة لبعض الوقت، ما سيحافظ على الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. وتلقى الدولار، دعماً من تحول في توقعات أسعار الفائدة العالمية، بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، ووسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمهل في خفض الفائدة مقارنة ببنوك أخرى.

وصعدت الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة سيحدث في يونيو المقبل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بعد أن أصبح المصرف الوطني السويسري الأسبوع الماضي أول بنك مركزي يبدأ سياسة التيسير النقدي هذا العام. وأدى ذلك إلى استمرار الضغط على اليورو والجنيه الإسترليني، إذ وصل اليورو في أحدث التعاملات إلى 1.0817 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08% إلى 1.26115 دولار بعد أن انخفض بأكثر من 1% الأسبوع الماضي عقب إشارات من بنك إنجلترا على قرب خفض أسعار الفائدة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الجمعة، أن محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام. واستقر مؤشر الدولار عند 104.34 نقاط، بعد أن حقق مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1% الأسبوع الماضي. وارتفع الدولار الاسترالي 0.1 % إلى 0.6521 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5993 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمس. وانتعش اليوان بقوة أمس بعد شكوك حول عمليات بيع للدولار من البنوك المملوكة للدولة، وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي الصيني، لتعكس العملة الصينية اتجاهها بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي. وارتفع اليوان نحو 0.3% إلى 7.2083 مقابل الدولار، بينما ارتفع في التعاملات الخارجية بأكثر من 0.3% إلى 7.2492 للدولار.

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