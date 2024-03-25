رئيس «بوينغ» يتنحى عن منصبه بحلول نهاية العام

المصدر: ويلنجتون - د ب أ

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ، ديف كالهون، اعتزامه التخلى عن منصبه في الشركة بحلول نهاية العام.

وسوف يواصل القيام بمهامه في بوينغ حتى نهاية 2024. وقالت الشركة أيضاً إن ستان ديل، وهو رئيس والرئيس التنفيذي لقسم «بوينغ للطائرات التجارية»، سوف يتقاعد. وعينت الشركة ستيفاني بوب لرئاسة القسم اعتباراً من اليوم.

وتولت بوب منصب رئيس العمليات في بوينغ في يناير.

وأبلغ عضو مجلس الإدارة لاري كيلنر المجلس بأنه لا ينوى الترشح لإعادة انتخابه في اجتماع حملة الأسهم السنوي.

واختار المجلس ستيف مولينكوبف لخلافة كيلنر كعضو مجلس إدارة مستقل. وكان مولينكوبف ضمن مجلس الإدارة منذ 2020. وكان في السابق رئيس كوالكوم.

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