الأسهم الأوروبية تستقر في بداية الأسبوع.. وجني أرباح يتراجع باليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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استقرت أسهم أوروبا في بداية أسبوع عمل قصير نتيجة العطلات مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة، الاثنين، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي. وحدت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي من 510 إلى 540 نقطة، مشيراً إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية.

وتمثل التوقعات المعدلة ارتفاعاً بنحو 6.0 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة عند 509.64.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات كبيرة، تراجع سهم دايركت لاين 12.3 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تنوي تقديم عرض آخر لشركة التأمين على المنازل والسيارات البريطانية بعد أن رفضت عرضين سابقين.

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.بي 12.4 بالمئة بعد أن قالت إنها ستعيد شراء الديون بخصم 60 بالمئة مقارنة بالقيمة الأصلية للديون، في محاولة لتهدئة المستثمرين في وقت تسعى فيه الشركة للتعامل مع ديون متراكمة بمليارات الدولارات.

اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وأغلق نيكاي منخفضاً 1.61 بالمئة عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهماً من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهماً فقط.

وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26 بالمئة إلى 2777.64 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 بالمئة، وخسر سهم فاست ريتيلنج المالكة لشركة يونيكلو 0.6 بالمئة، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6 بالمئة.

ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضاً أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة.

وتراجع سهم مجموعة سوني نحو ثلاثة بالمئة، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة.

وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.

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