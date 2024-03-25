8.3 مليارات دولار أرباح سينوبك 2023 بتراجع ​9.9 %

المصدر: بكين - رويترز

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أعلنت شركة الصين للبترول والبتروكيماويات (سينوبك)، أمس، تراجع صافي الأرباح 9.9 % في 2023، متأثراً بانخفاض أسعار النفط والغاز على الرغم من الحصول على دعم من تعافي الطلب على الوقود.

وذكرت أكبر شركة لتكرير النفط في العالم في إفصاح لبورصة شنغهاي، أن الدخل الصافي بلغ 60.5 مليار يوان (8.37 مليارات دولار). وقالت سينوبك، إن الشركة واجهت «بيئة تشغيل معقدة ومنافسة شديدة» العام الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة النفط والغاز الحكومية الكبرى من البنزين 14.3 % والديزل 6.4 %، وارتفعت مبيعات وقود الطائرات 49.5 %. وارتفع استهلاك المصافي من النفط 6.3 % العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 257.52 مليون طن، أو حوالي 5.15 ملايين برميل يومياً. وتتوقع الشركة، ارتفاع الاستهلاك إلى 260 مليون طن هذا العام.

وتتوقع سينوبك، انخفاض ​​إنتاجها من النفط الخام إلى 279.06 مليون برميل هذا العام، من 280.23 مليون 2023، وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي إلى 1.380 مليار قدم مكعبة من 1.292 مليار قدم مكعبة. وظلت أعمال البتروكيماويات ضعيفة، في ظل انخفاض مبيعات الألياف الكيماوية والبلاستيك 1.8%.

وتخطط سينوبك لإنفاق رأسمالي 173 مليار يوان هذا العام لتغطية الاستثمارات الرئيسية.

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