البيت الأبيض يمنح «إنتل» 8.5 مليارات دولار لدعم التصنيع

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البيت الأبيض، أن شركة إنتل في طريقها للحصول على تمويل مباشر يصل إلى 8.5 مليارات دولار من الحكومة الفيدرالية، كجزء من قانون «تشيبس»، كما يمكن لها أيضاً الحصول على نحو 11 مليار دولار من القروض التي يوفرها القانون نفسه، الذي تم إقراره في العام 2022، كجزء من مساعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدعم تصنيع أشباه الموصلات على الأراضي الأمريكية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن الأموال ستساعد على تصنيع أشباه موصلات رائدة في الولايات المتحدة، وعلى إبقاء أمريكا في مقعد السائق في الابتكار.

وقالت «إنتل» والبيت الأبيض، إن اتفاقهما أولي وغير ملزم حتى الآن، ويمكن أن يتغير. ولطالما كانت «إنتل» من أقوى شركات صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، حيث قامت بتطوير الرقائق التي تشغل العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وخوادم مراكز البيانات في العالم.

وتجاوزت «إنتل» في القيمة السوقية، مؤخراً، شركات «إنفيديا»، و«إيه إم دي»، وشركة تصنيع شرائح الهواتف المحمولة و«كوالكوم». وتتمتع إنتل بموقع فريد في الصناعة، لأنها تدير مصانع للرقائق، إضافة إلى تصميم المعالجات، فيما تصمم إنفيديا وكوالكون الشريحة ثم يرسلان ملفات الكمبيوتر والموظفين إلى «تي إس إم سي» التايوانية.

وهذا هو السبب الرئيس وراء توقع شركة إنتل منذ فترة طويلة، أن تكون واحدة من أكبر المستفيدين من قانون تشيبس خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات، الذي استهدف إطلاق ما يقرب من 53 مليار دولار في هيئة حوافز لتكنولوجيا الرقائق المحلية.

وكان الدافع الرئيس وراء قانون تشيبس، تشجيع الشركات على بناء مصانع على الأراضي الأمريكية، لمنع انقطاع الإمدادات في حالة غزو الصين لتايوان.

وقالت إنتل إنها ستنفق أموال قانون تشيبس على المصانع ومراكز الأبحاث في أريزونا وأوهايو ونيو مكسيكو وأوريجون. وأعلنت الشركة سابقاً، عن خطط لإنفاق 100 مليار دولار على البرامج والمرافق الأمريكية. وأعلنت شركة إنتل، عن خطة للحاق بركب التصنيع المتطور بحلول العام 2026.

وستتكلف شركة إنتل في ولاية أوهايو أكثر من 20 مليار دولار، وقالت إنتل إنه من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في العام 2027 أو 2028.

وتقوم إنتل أيضاً بتوسيع عمليات التصنيع في أريزونا ونيو مكسيكو. وتقول شركة إنتل، إن المشاريع ستخلق فرص عمل لـ 20 ألف شخص في قطاع البناء، و10 آلاف شخص في تصنيع الرقائق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز