أكبر 15 مصرفاً في العالم بحسب القيمة السوقية 2024
يستمر الصراع الأمريكي الصيني لكن هذه المرة في امتلاك أكبر المصارف بحسب القيمة السوقية، وقبل نهاية الربع الأول من العام 2024، استحوذت أمريكا على 6 مصارف، مقابل 4 مصارف للصين ضمن أكبر 15 مصرفاً في العالم.
جي بي مورغان تشيس (أمريكا): 569 مليار دولار
بنك أوف أمريكا (أمريكا): 293 مليار دولار
البنك الصناعي والتجاري الصيني (الصين): 238 مليار دولار
ويلز فارجو (أمريكا): 202 مليار دولار
البنك الزراعي الصيني (الصين): 197 مليار دولار
بنك الصين (الصين): 163 مليار دولار
بنك التعمير الصيني (الصين): 159 مليار دولار
مورغان ستانلي (أمريكا): 150 مليار دولار
إتش إس بي سي (بريطانيا): 150 مليار دولار
رويال بنك أوف كندا (كندا): 141 مليار دولار
بنك إتش دي إف سي (الهند): 137 مليار دولار
جولدمان ساكس (أمريكا): 132 مليار دولار
تشارلز شواب (أمريكا): 131 مليار دولار
بنك الكومنولث (أستراليا): 128 مليار دولار
ميتسوبيشي يو إف جيه فايننس (اليابان): 125 مليار دولار