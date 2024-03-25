أكبر 15 مصرفاً في العالم بحسب القيمة السوقية 2024

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يستمر الصراع الأمريكي الصيني لكن هذه المرة في امتلاك أكبر المصارف بحسب القيمة السوقية، وقبل نهاية الربع الأول من العام 2024، استحوذت أمريكا على 6 مصارف، مقابل 4 مصارف للصين ضمن أكبر 15 مصرفاً في العالم.

جي بي مورغان تشيس (أمريكا): 569 مليار دولار

بنك أوف أمريكا (أمريكا): 293 مليار دولار

البنك الصناعي والتجاري الصيني (الصين): 238 مليار دولار

ويلز فارجو (أمريكا): 202 مليار دولار

البنك الزراعي الصيني (الصين): 197 مليار دولار

بنك الصين (الصين): 163 مليار دولار

بنك التعمير الصيني (الصين): 159 مليار دولار

مورغان ستانلي (أمريكا): 150 مليار دولار

إتش إس بي سي (بريطانيا): 150 مليار دولار

رويال بنك أوف كندا (كندا): 141 مليار دولار

بنك إتش دي إف سي (الهند): 137 مليار دولار

جولدمان ساكس (أمريكا): 132 مليار دولار

تشارلز شواب (أمريكا): 131 مليار دولار

بنك الكومنولث (أستراليا): 128 مليار دولار

ميتسوبيشي يو إف جيه فايننس (اليابان): 125 مليار دولار

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