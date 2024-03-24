ارتفاعات أسعار الكاكاو تتفوق على «البتكوين» خلال 12 شهراً

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت أسعار الكاكاو بأكثر من الضعف منذ بداية العام الجاري، وحلّقت لأعلى مستوى على الإطلاق، ما تسبب في حالة من الضبابية في سوق الشيكولاتة قبيل عيد الفصح.

وشهدت أسعار الكاكاو زيادة مطردة في 2023، لكنها قفزت إلى مستويات قريبة من 9 آلاف دولار للطن المتري في الوقت الحالي.

وعلى مدار فترة الاثني عشر شهراً الماضية، قفزت أسعار الكاكاو بنحو 186% متجاوزة المستويات التاريخية لـ«البتكوين» التي ارتفعت 150% على مدار الفترة نفسها.

ويتوقع الخبراء انتقال هذه الزيادة إلى المتاجر في عيد الفصح. وفي العام الماضي حصّل تجار التجزئة الأمريكيون أسعاراً على الشيكولاتة أعلى 11.6% من مستويات 2022.

وفي مكالمات الأرباح في يناير وفبراير، صرح الرؤساء التنفيذيون لـHershey وCadbury بأن رفع الأسعار على المستهلكين مسألة محتملة في ظل نقص المعروض من الكاكاو.

ويأتي الارتفاع في أسعار الكاكاو وسط قلة الأمطار في ساحل العاج طول الفترة من أبريل حتى أكتوبر. كما تواجه تلك المنطقة درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وقد تؤدي قلة سقوط الأمطار إلى انخفاض حجم الحبوب، ما يؤدي إلى المزيد من القيود على المعروض من الكاكاو.

وقال محلل السلع لدى Rabobank بول جولز في تصريحات سابقة لـCNBC إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الكاكاو فإن الطلب لم يتراجع، لأنه يقع ضمن فئة المشتريات الإلزامية بالنسبة إلى المستهلكين، وأضاف: لذلك نحن لا نرى أن لديه نوع ديناميكيات الطلب نفسه التي لدى العديد من السلع الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز