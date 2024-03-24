اندماج «دواك» و«تروث» يمنح دونالد ترامب 3 مليارات دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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وافق مساهمو شركة «ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب Digital World Acquisition Corp»، والمعروفة اختصاراً بـ «DWAC دواك»، على الاندماج مع شركة وسائل التواصل الاجتماعي «تروث»، التي تمتلكها شركة دونالد ترامب، وذلك بعد التصويت الذي أُجري يوم الجمعة الماضية، وسط توقعات بأن يجني الرئيس الأمريكي السابق نحو 3 مليارات دولار أو أكثر جراء هذا الاندماج.

ويأتي هذا التصويت، بعد مرور حوالي عامين ونصف العام، على إعلان الشركة المخصصة للاستحواذ، عن نيتها للاستحواذ على شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب»، والتي تمتلك منصّة التطبيق «تروث سوشيال».

ومن المتوقع، بحسب سي إن بي سي، بدء تداول أسهم الشركة المدمجة «ترامب ميديا»، الأسبوع المقبل، تحت الرمز التعريفي «DJT»، الذي يعبر عن الاختصارات الأولى لاسم ترامب.

وبعد تصويت مساهمي شركة «DWAC»، شهد سعر السهم انخفاضاً بنسبة تصل إلى 14 %، لكنه استعاد جزءاً كبيراً من تلك الانخفاضات في وقت لاحق، ومن المعروف أن نحو 11 % من أسهم «دواك» يتم بيعها بشكل قصير، ما يعني استخدامها للرهان على انخفاض سعر السهم.

ووفقاً لسعر السهم الافتتاحي لـ «دواك»، يوم الجمعة الماضية، فإنَّ قيمة أسهم ترامب في الشركة المدمجة ستصبح حوالي 3 مليارات دولار أو أكثر، ولكن لا يزال غير واضح، ما سيكون سعر السهم الافتتاحي للشركة المدمجة، مع بدء التداول بعد الدمج.

ويرى بعض المحللين أنه يمكن أن تكون الأسهم المحتجزة لترامب في الشركة المدمجة، مصدر دخل هام بالنسبة له، خاصةً مع وجود الإمكانية لرفع القيود على بيع الأسهم من قبل مجلس الإدارة، الذي يمكن أن يكون مملوكاً بشكل كبير من قبل أشخاص مقربين من ترامب.

ورغم هذه التطورات، لم تؤثر الدعاوى القضائية العديدة المقدمة مؤخراً ضد شروط الاندماج على جدول الإجراءات، ولكنها قد تؤثر في نهاية المطاف على توزيع الأسهم على أولئك الذين شاركوا في تحديد الاندماج في نهاية عام 2021.

وتأتي هذه التطورات، في ظل مواجهة ترامب لاحتمال أن تبدأ النائبة العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، في جمع حكم قضائي بقيمة 454 مليون دولار ضده.

ويواجه ترامب حالياً مصاريف قانونية ضخمة، نتيجة للقضايا الجنائية والمدنية التي يواجهها، بالإضافة إلى حكم مالي بقيمة 454 مليون دولار في قضية احتيال مدنية.

وعلى الرغم من محاولاته لإلغاء الحكم في هذه القضية، يواجه تحدياً من عدم توفر ما يكفي من النقدية لتقديم ضمان لشركات السندات لتأمين الحكم، ومنع جيمس من جمع المبلغ، ورغم ذلك، ادّعى ترامب في منشور على «تروث سوشيال»، أنَّ لديه «تقريباً نصف مليار دولار نقداً حالياً».

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