ارتفاعات جماعية لمؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - وكالات

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سجلت مؤشرات الأسهم العالمية مكاسب جماعية الأسبوع الماضي، حيث واصلت البورصات الأوروبية والأمريكية صعودها، فيما حلقت بورصة طوكية إلى مستويات تاريخية. وعند نهاية التداولات، انخفض مؤشر «داو جونز» %0.75 أو 305 نقاط إلى 39475 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية %1.95 وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.15 % أو 7 نقاط عند 5234 نقطة، لكن المؤشر ارتفع منذ بداية الأسبوع %2.3.

وارتفع مؤشر «ناسداك» %0.15 أو 26 نقطة إلى 16428 نقطة، محققاً ثالث إغلاق قياسي على التوالي، لينهي تعاملات الأسبوع مرتفعًا %2.85.وفي أسواق أوروبا، استقر مؤشر «ستوكس يوروب» عند 509.6 نقطة، وسجل المؤشر الأوروبي مكاسب أسبوعية %0.95.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني %0.15 إلى 18205 نقاط، وهو الإغلاق القياسي الرابع ، وارتفع «فوتسي» البريطاني %0.60 إلى 7930 نقطة، فيما انخفض «كاك» الفرنسي %0.35 إلى 8151 نقطة.

وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية الجمعة، لكن المؤشر الرئيس الذي أنهى الجلسة مستقراً، سجل مكاسب أسبوعية، فيما حققت الأسهم الألمانية مستوى قياسياً جديداً.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر «ستوكس يوروب» عند 509.64 نقطة، بعدما أغلق الخميس عند مستوى قياسي للمرة السابعة هذا الشهر، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو %1. وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.15 % إلى 18205 نقاط، وهو الإغلاق القياسي الرابع على التوالي، وارتفع «فوتسي» البريطاني 0.60 % إلى 7930 نقطة، فيما انخفض «كاك» الفرنسي 0.35 % إلى 8151 نقطة. وفي اليابان، أغلق مؤشر «نيكاي» مرتفعاً لمستوى قياسي بلغ 40888 نقطة، بعدما أضاف 0.2 % أو 72 نقطة.

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