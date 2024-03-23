نمو استثنائي لسوق العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يشهد سوق العقارات في دبي نمواً استثنائياً، حيث وصلت أسعار العقارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 1284 درهماً للقدم المربعة في يناير 2024، ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ.

وأرجعت «دي آند بي بروبيرتيز» حالة الازدهار إلى عدة عوامل، أهمها: ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد القوي لدبي وموقعها الاستراتيجي، والتأثير الإيجابي الدائم لإكسبو 2020 دبي على النمو الاقتصادي والقطاع العقاري، ومحدودية المعروض من العقارات الفخمة في المواقع الرئيسة مقابل الطلب المتزايد.

ويُقدم سوق العقارات على الخارطة للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من هذا النمو، حيث يمكنهم شراء عقارات بأسعار أقل من المشاريع المكتملة.

وتشمل مزايا الاستثمار على الخارطة، نقطة دخول أقل تكلفة، حيث توفر العقارات على الخارطة للمستثمرين فرصة دخول السوق بسعر أكثر ملاءمة، بالإضافة إلى خطط الدفع المرنة، إذ يقدم العديد من المطورين خطط دفع مرنة لتوزيع تكلفة الاستثمار على مراحل، كما أنّه مع اقتراب العقار من الاكتمال وارتفاع قيمته السوقية، يمكن للمستثمرين توقع تحقيق عوائد كبيرة على استثماراتهم.

ويشير سليمان حسام الدين مدير التسويق الرقمي في «دي آند بي بروبيرتيز»، إلى أنَّ «الارتفاع الحالي في سوق العقارات في دبي يقدم فرصة استثنائية للمستثمرين، إذ إنّه مع استمرار السوق في الازدهار، توفر الاستثمارات على الخارطة ميزة استراتيجية، من خلال إمكانية تحقيق عوائد كبيرة».

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