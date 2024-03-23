الصين تعزز الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد

المصدر: بكين - د ب أ

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عززت الحكومة المركزية الصينية إنفاقها منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على تولي المزيد من المسؤولية المالية لدعم الاقتصاد، والحيلولة دون تفاقم أزمة ديون الحكومات المحلية بالبلاد.

وكشفت بيانات وزارة المالية الصينية، التي اطلعت عليها وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن الإنفاق الحكومي ارتفع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 482.8 مليار يوان (66.8 مليار دولار)، في أسرع وتيرة له منذ 5 سنوات.

وأوضحت «بلومبرج» أن بكين تتحرك تدريجياً نحو إسناد مسؤولية دعم النمو الاقتصادي للحكومة المركزية، بدلاً من المسؤولين المحليين، كوسيلة للحفاظ على حجم الاستثمارات ونزع فتيل ازمة الدين المحلي.

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