دول منطقة اليورو تتوقع انتعاش الاقتصاد

المصدر: بروكسل - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع زعماء الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو، أن يؤدي تراجع التضخم إلى تحقيق انتعاش اقتصادي، لكنهم أقروا، في بيان أمس، بأن «النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب».

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على موقع «إكس»، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون «أكثر مرونة وتنافسية» حتى يظل التكتل مؤثراً.

وترأس ميشيل اجتماع بروكسل للدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، الذي انعقد لبحث قضية النمو الاقتصادي المتباطئ في منطقة اليورو.

وبالإضافة إلى العمل بشكل وثيق بشأن قواعد الإنفاق العام، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً نحو تحسين موارد وكفاءة الأسواق المالية للتكتل.

وأطلعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، زعماء التكتل بشأن وضع التضخم.

وجاء في مسودة مسبقة لإعلان الزعماء، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن «النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز