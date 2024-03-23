النفط يستقر و«برنت» فوق 85 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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استقرت أسعار النفط، أمس، وحوّم خام القياس العالمي برنت فوق 85 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 85.76 دولاراً خلال التعاملات، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي سنتاً واحداً إلى 81.08 دولاراً. وقال توني سيكامور، المحلل في «آي.جي»: «وقف إطلاق النار سيساعد في تهدئة المخاوف من احتمال امتداد الوضع في غزة على نطاق أكبر في المنطقة».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا الحوثيين على التوقف والسماح لناقلات النفط بالمرور عبر البحر الأحمر».

وفي الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر على الطلب، إلى أقل من 9 ملايين برميل للمرة الأولى في 3 أسابيع، ما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار، الذي يتناسب عكسياً مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ من البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة إلى تعزيز شهية المخاطرة. ويجعل ارتفاع الدولار النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حول العالم.

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