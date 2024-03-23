13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - مشعل العباس

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي 13.7 مليار درهم عبر 3653 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2920 مبايعة بقيمة 8.14 مليارات درهم، و579 صفقة رهون عقارية بقيمة 5 مليارات درهم و154 معاملة هبة بقيمة 541 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات الجاهزة على الحصة الأكبر بواقع 1356 صفقة بقيمة 5.07 مليارات درهم (62.2 % من الإجمالي)، وفيما بلغت قيمة المبيعات على المخطط 3.07 مليارات درهم (37.7 % من الإجمالي) نتجت عن 1564 صفقة.

وحلت منطقة قرية جميرا الدائرية في الصدارة في قيمة المبايعات مع 470 مليون درهم نتجت عن 262 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري عبر 221 صفقة بقيمة 447 مليون درهم، وثالثاً منطقة زعبيل الأولى عبر 137 صفقة بقيمة 438 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 85 صفقة بقيمة 428 مليون درهم، وخامساً منطقة نخلة ديرة عبر 49 صفقة بقيمة 402 مليون درهم.

وشهد الأسبوع الماضي عدداً من الصفقات الكبيرة، أبرزها لرهن قطعة أرض في منطقة حصيان الثانية بقيمة 3.2 مليارات درهم، وصفقة بيع أرض فيلا في منطقة جميرا باي بقيمة 155 مليون درهم ضمن مشروع قصور بولغاري.

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