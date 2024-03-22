ألمانيا.. تراجع قياسي في أسعار العقارات خلال 2023

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سجلت المنازل والشقق في ألمانيا العام الماضي أكبر تراجع في الأسعار منذ بداية الألفية حيث خسرت ما متوسطه 4ر8 % من قيمتها مقارنة بـ2022.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم الجمعة، "كان ذلك أكبر تراجع سنوي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 2000 وأول تراجع منذ 2007".

كانت أسعار العقارات السكنية قفزت بشكل مطرد في الفترة بين عامي 2008 و 2022.

وتتوقع البنوك أن ينتهي أحدث تراجع العام الجاري، فيما تتراجع معدلات الفائدة مجددا.

وفي المناطق الحضرية، جاء التراجع في أسعار المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة أعلى حيث بلغ 11 % في الربع الأخير من 2023، مقارنة بنفس الربع من العام السابق عليه. ودفع مشترو الوحدات السكنية 7 % أقل.

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