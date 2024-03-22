مكاسب أسهم الرقائق تنعش «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

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قاد مؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بورصة وول ستريت الأمريكية للارتفاع أمس مع صعود أسهم الرقائق بعد توقعات ميكرون تكنولوجي المتفائلة، في حين تنفس المستثمرون الصعداء مع تمسك (المركزي الأمريكي) برؤيته لخفض الفائدة 3 مرات هذا العام.

وارتفع مؤشر داو جونز 148.90 نقطة أو 0.38% إلى 39661.03 نقطة.

وفتح ستاندرد اند بورز مرتفعاً 28.81 نقطة أو 0.55% إلى 5253.43 نقطة، بينما ربح ناسداك 147.83 نقطة أو 0.90% إلى 16517.24 نقطة.وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بعدما أبقي بنك انجلترا على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.25%. وخلال التعاملات زاد مؤشر «ستوكس» الأوروبي 0.64% أو 3.3 نقاط ليصل 508.51 نقاط.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.44% أو ما يوازي 80 نقطة إلى 18094.69 نقطة، فيما نما مؤشر «يورو ستوكس 50» 0.69% أو 34.5 نقطة ليبلغ 5035.93 نقطة.وربح مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 0.9 نقطة أو 0.01% إلى 8161.11 نقطة، وارتفع «فوتسي» البريطاني 1.53% أو 118.35 نقطة ليبلغ 7856.79 نقطة.

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