«أبولو» الأمريكية تعرض 11 مليار دولار لشراء استوديوهات «باراماونت»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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قدمت شركة الاستثمار الأمريكية «أبولو» عرضاً بقيمة 11 مليار دولار لشراء استوديوهات باراماونت، بحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف لم تكشف هويتها.

وتثير الاستوديوهات التابعة لشركة «باراماونت» منذ زمن بعيد شهية جهات راغبة في شرائها، بينها مجموعة «نتفليكس» العملاقة في مجال البث التدفقي التي أعربت عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة المنتجة للكثير من الأعمال السينمائية الضخمة، منها «توب غن: مافريك»، وفق التقرير.

وذكرت الصحيفة أن شركة أبولو تعرض مبلغاً يفوق القيمة السوقية لشركة «باراماونت غلوبال»، والبالغة 7,7 مليارات دولار.

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