الأسهم الأوروبية تبلغ قمة جديدة.. وارتفاع قياسي للمؤشرات اليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة الخميس بدعم الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية وإقبال قوي على المخاطرة، فيما يترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 509.96 نقطة خلال التداولات.

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية مكاسب القطاعات مسجلاً قفزة 2.7 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على توقعه تبني ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا 2.1 بالمئة وزادت أسهم العقارات الشديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.7 بالمئة، مع تزايد الإقبال على المخاطرة عقب توقعات المركزي الأمريكي.

وأبقت شركة نكست لبيع الملابس بالتجزئة على توقعاتها للمبيعات والأرباح في العام الحالي دون تغيير بعدما أعلنت عن زيادة أفضل قليلاً من المتوقع في الأرباح السنوية. وارتفع سهم الشركة أربعة بالمئة.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لمستوى قياسي عند الإغلاق وانتعش الين من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تؤثر على مسيرة تراجع ضغوط الأسعار ببطء في الولايات المتحدة

ويتناقض اتجاه البنك المركزي الأمريكي بشكل حاد مع بنك اليابان الذي أنهى يوم الثلاثاء تدابير استثنائية لتحفيز الاقتصاد استمرت ثمانية أعوام من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً لمستوى قياسي عند 40815.66 نقطة، وصعد بأكثر من اثنين بالمئة خلال الجلسة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال الجلسة عند 40823.32 نقطة. وخلال العام، ارتفع المؤشر 22 بالمئة.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 150.94 يناً بعد أن صعد إلى 151.82 يناً يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر.

وقال يونوسوكي إيكيدا كبير خبراء الأسهم في بنك نومورا إن الإعلان عن سياسات بنك اليابان والبنك المركزي الأمريكي أعطى الضوء الأخضر للمستثمرين لشراء الأسهم مجدداً استناداً إلى نفس العوامل التحفيزية الثلاثة الأساسية التي قادت المكاسب في العام الماضي وهي تحسين حوكمة الشركات والخروج من الانكماش والقلق من الوضع في الصين الذي دفع المستثمرين إلى تحويل الأموال إلى اليابان.

وفي سوق سندات الحكومة اليابانية، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.185 بالمئة، منتعشة من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته يوم الثلاثاء، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل خمس سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.385 بالمئة، مرتفعة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.74 بالمئة. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 1.505 بالمئة، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 0.5 نقطة أساس إلى 1.805 بالمئة.

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