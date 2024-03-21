للمرة الخامسة.. الفيدرالي الأمريكي يُبقي الفائدة دون تغيير

المصدر: وكالات

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قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اجتماعه الذي عقد الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق بين 5.25 % و5.5 % وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2001.

وهذه هي المرة الخامسة الذي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

وتوقع الفيدرالي الأمريكي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

كما حافظ المركزي الأمريكي على توقعاته بشأن معدل التضخم عند 2.4 % خلال العام الجاري، بينما رفع توقعاته للتضخم الأساسي إلى 2.6 %، من 2.4 % في توقعات سابقة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأمريكي قد حقق "تقدما كبيرا"، بحسب تعبيره، موضحا أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة واصل توسعه بوتيرة قوية.

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