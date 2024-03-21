«غوتشي» تتوقع انخفاض المبيعات %20

المصدر: (لندن - بلومبرغ)

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حذرت شركة «كيرينغ» من أن مبيعات علامتها التجارية «غوتشي» ستنخفض بنحو 20 % في الربع الأول من العام؛ بسبب الهبوط الحاد بأكثر من المتوقع بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ذكرت الشركة في تحديث مفاجئ بوقت يوم الثلاثاء أن المبيعات المماثلة سوف تنخفض بشكل عام في الشركة الفرنسية للمنتجات الفاخرة، التي تمتلك أيضاً علامات تجارية مثل «بالينسياغا» و«سانت لورنت»، بنحو 10 % خلال هذه الفترة، بحسب «بلومبرغ».

تسعى شركة «كيرينغ» لعدة سنوات إلى تنشيط «غوتشي»، وهي علامتها التجارية الإيطالية الرائدة التي تدر نحو ثلثي الأرباح، ولكن دون جدوى. قبل عام عينت الشركة ساباتو دي سارنو مصمماً جديداً للعلامة التجارية.

قالت «كيرينغ» في فبراير الماضي إن مبيعات «غوتشي» انخفضت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي؛ إذ واجهت العلامة التجارية تحدياً لجذب المزيد من المتسوقين الأثرياء لشراء أحزمة «Double G» ونعال «Princetown» باهظة الثمن.

قالت «كيرينغ» في بيان إن المنتجات المبكرة من مجموعة «غوتشي» الجديدة معروضة في المتاجر منذ فبراير، وسيزداد توفرها في الأشهر المقبلة.

تخطط الشركة للإعلان عن نتائجها الفصلية الكاملة في 23 أبريل.

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