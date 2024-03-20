«نتورك إنترناشيونال» توظف الذكاء الاصطناعي لحماية 60 ألف تاجر من الاحتيال

المصدر: دبي - البيان

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وسعت شركة «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نطاق خدمات تقنية «برايتيريون» لمنع الاحتيال من «ماستركارد»، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتشمل أكثر من 60 ألف تاجر، حيث يسعى الشريكان لتوظيف التكنولوجيا المتطورة لحماية وتطوير قطاع المدفوعات ودعم الشركات وبنوك التحصيل من خلال حماية المعاملات الرقمية والتجار من عمليات الاحتيال.

وتقدم «ماستركارد» لشركة «نتورك إنترناشيونال» وتجارها وعملائها باقة واسعة من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تعزيز مستويات الحماية والوقاية من مخاطر الاحتيال. وتتميز تقنية «برايتيريون»، بإمكانية تفعيلها بكل سهولة وسرعة، حيث تقوم برصد مدى التزام المعاملات الرقمية بالمعايير المفروضة، وذلك باستخدام خوارزميات التعلم الآلي التي يتم تحديثها باستمرار لمواكبة التقنيات المتطورة التي يتبعها المحتالون الرقميون. وقد تبنت «نتورك إنترناشيونال» هذا الحل في سنة 2023 بهدف رفع مستويات الكشف عن عمليات الاحتيال والحدّ من الخسائر في منظومة عمليات الاستحواذ بأكبر قدر ممكن.

وأبرمت الشركتان شراكة استراتيجية في عام 2019 تهدف إلى دفع عجلة النمو والتطور لقطاع المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنذ ذلك الحين تعاونتا لإطلاق مبادرات في جميع أنحاء المنطقة مثل نقاط البيع منخفضة التكلفة وتعزيز التجارة الإلكترونية، فضلاً عن توفير حلول للتجار ومؤسسات التكنولوجيا المالية والشركاء المصرفيين الذين يتطلعون إلى إصدار بطاقات مصرفية.

وقال ميت غوني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «يتعرض الاقتصاد الرقمي لمزيد من عمليات الاحتيال وتهديدات أمن الفضاء الرقمي بالتزامن مع التطور السريع الذي يشهده. وبناء عليه، تسعى ماستركارد إلى توظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية، وذلك تماشياً مع التزامها بتوفير الإمكانات والخدمات التي تتجاوز نطاق المدفوعات، حيث تسهم حلولنا الحديثة الخاصة بعمليات الاحتيال في مساعدة شركة «نتورك إنترناشيونال» على تحصين أعمالها، وحماية المعاملات الرقمية، واتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من المخاطر الحالية والمستقبلية».

وقال سانديب شوهان، الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة لدى «نتورك إنترناشيونال»: «تسعى «نتورك إنترناشيونال» إلى ابتكار تجربة شراء آمنة وسلسة للتجار والمستهلكين، وتواصل البحث عن أحدث التقنيات الرائدة في القطاع التي تمكنها من تأمين معاملاتها الرقمية. وتعد ماستركارد شريكاً موثوقاً في تعزيز دفاعاتنا في الفضاء الرقمي، بفضل خبرتها الواسعة وما تقدمه من إجراءات هي الأفضل ضمن فئتها في مجال مكافحة الاحتيال».

يشار إلى أنه وفقاً لبيانات Cybersecurity Ventures، من المتوقع أن تصل الأضرار السنوية للجرائم الرقمية إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، وقدرت الشركة قيمة أضرار هجمات برامج الفدية في عام 2021 بمبلغ 20 مليار دولار، أي أكثر بـ57 مرة مما كانت عليه في عام 2015. وفي الوقت نفسه، توقع تقرير نيلسون أن تصل الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال عبر البطاقات في جميع أنحاء العالم إلى 408 مليارات دولار بين عامي 2020 و2030.

ووجدت دراسة شركة برايس ووترهاوس كوبرز «PwC» أن 72 % من رجال الأعمال يعتبرون الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية ويعتقدون أنه سيكون أداة أساسية في المستقبل. علاوة على ذلك، كشف مؤشر الأمن العالمي من ماستركارد أن 92 % من المستهلكين يثقون في طريقة المصادقة البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، لإتمام عمليات الدفع على نحو آمن.

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