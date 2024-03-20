النرويج: المليارديرات الهاربون يواجهون ضرائب أكثر صرامة

المصدر: وكالات

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كشفت النرويج النقاب عن خطط لإزالة ثغرة، يستخدمها أغنى الرجال في البلاد، لمغادرة البلاد، حيث تحاول الحكومة سحب المزيد من عائدات الضرائب، من المليارديرات الهاربين.

يأتي ذلك، في أعقاب تقارير بأن عشرات من أثرى الأثرياء في النرويج، هاجروا، لاسيما إلى سويسرا، خلال العامين الماضيين، في أعقاب حملة حكومة الأقلية، التي يقودها حزب "العمال" لزيادة الضرائب على الثروة وأرباح الأسهم، بشكل كبير، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

واقترح مجلس الوزراء أنه بالنسبة للأشخاص، الذين يغادرون البلاد، يجب عليهم دفع "ضريبة الخروج" على تغييرات غير محققة، في قيمة أصولهم، في غضون 12 عاما اعتبارا من الآن.

وكان تغيير سابق للقواعد، في نوفمبر 2022، يعني أنه يمكن تأجيل دفع مثل تلك الضريبة، إلى أجل غير مسمى، حتى تتحقق تلك المكاسب.

وقالت الحكومة إن الأشخاص، الذين يغادرون البلاد، يمكنهم إما دفع ضريبة أرباح رأس المال، على الفور، بدون فوائد، على مدى 12 عاما، أو بفائدة، بعد فترة 12 عاما.

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