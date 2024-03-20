«يونيليفر» تعتزم شطب 7500 وظيفة في إطار عملية إصلاح

المصدر: لندن - (د ب أ)

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أعلنت شركة «يونيليفر»، عملاق السلع الاستهلاكية في بريطانيا، اعتزامها شطب نحو 7500 وظيفة عالمياً، كجزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى توفير نحو 684 مليون جنيه إسترليني (869 مليون دولار) على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقالت الشركة، التي تمتلك علامات تجارية لإنتاج الصابون مثل «مارمايت» و«دوف»، إن الوظائف التي ستتأثر بقرار الشطب، تعتمد إلى حد كبير على المكاتب، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتوفير الأموال.

وأوضحت المجموعة أنه من المقرر أن يتم استشارة الموظفين بشأن شطب الوظائف، ولكنها لم تكشف عن الأماكن الذي سيتم فيها إجراء هذا الشطب.

ومن المتوقع أن تستمر الوظائف خلال العامين المقبلين.

جدير بالذكر أن «يونيليفر» يعمل لديها 128 ألف موظف على مستوى العالم، منهم 6000 في بريطانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هاين شوماخر: «لقد التزمنا بموجب خطة عمل النمو، بالقيام بأمور أقل بشكل أفضل، وبتأثير أكبر»، مضيفاً أن «التغييرات التي نعلن عنها اليوم ستساعدنا في تسريع هذه الخطة».

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