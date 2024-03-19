الذهب يفقد بريقه القوي ويلامس 2150 دولاراً

المصدر: (واشنطن - (رويترز)

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انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، مع صعود الدولار، وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة، منها المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

وخلال التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، إلى 2147.89 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة، إلى 2151.30 دولاراً للأوقية.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، اجتماعها الذي يستمر يومين، بخصوص أسعار الفائدة الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة الأربعاء، يعقبه إصدار بيان.

ومن شبه المؤكد، أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5 في المئة، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، نظراً لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.

وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة. وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 في المئة، إلى 932.45 دولاراً للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولاراً للأوقية. وتراجعت الفضة 0.6 في المئة، إلى 25.01 دولاراً للأوقية.

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