الأسهم الأوروبية ترتفع واليابانية تقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان

المصدر: عواصم - رويترز

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، الاثنين، بقيادة مكاسب قطاع الموارد الأساسية، على الرغم من أن حذر المستثمرين قبيل بيانات التضخم في منطقة اليورو حد من الارتفاعات.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات الفرعية مرتفعاً 0.7 بالمئة بعد أن تجاوز الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، التوقعات.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المتعاملون بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر فبراير، والميزان التجاري الإجمالي للمنطقة لشهر يناير، المقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

كما يترقب المتعاملون أيضاً اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثاً عن مزيد من الدلائل حول دورة تيسير السياسة النقدية.

وقفز سهم سيجنفاي 5.2 بالمئة بعد أن رفع بنك باركليز توصيته للسهم ورفع السعر المستهدف لشركة حلول الإضاءة.

وهوى سهم لوجيتك لتصنيع معدات الكمبيوتر 6.5 بالمئة بعد الإعلان عن رحيل المدير المالي تشارلز بوينتون في مايو.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع حاد، الاثنين، وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان، التي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها الثلاثاء.

وارتفع نيكاي 2.67 بالمئة ليغلق عند 39740.44 نقطة مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.92 بالمئة إلى 2721.99 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في أيواي كوزمو للأوراق المالية: «شعر المستثمرون بالارتياح لأن عدم اليقين حول التغييرات التي سيجريها بنك اليابان تبدد في الغالب بعد قراءة تقارير من مختلف وسائل الإعلام».

وكانت صحيفة نيكاي أحدث وسيلة إعلامية تشير يوم السبت إلى هذه الخطوة في سياسة البنك المركزي بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً.

وأدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي غداً الثلاثاء.

وأفادت رويترز بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، فستكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 بالمئة من خلال دفع فائدة 0.1 بالمئة على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.

وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضاً عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفز سهم فاست ريتيلينج، المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس، 4.73 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكاي، يليه سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق، الذي ارتفع 3.76 بالمئة.

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