نمو الناتج الصناعي في الصين بأكثر من التوقعات

المصدر: د ب ا

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أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أول شهرين من العام الحالي بأكثر من المتوقع.

وقال المكتب إن الناتج الصناعي سجل خلال الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين نموا بمعدل 7% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5% بعد نموه بمعدل 8ر6% خلال ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 5ر5%، بعد زيادتها بنسبة 4ر7% خلال ديسمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 2ر5% فقط.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2ر4% في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 2ر3% فقط.

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